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Análisis en plató

Wyoming ironiza sobre la subida del alquiler: "Tener vivienda está sobrevalorado, hay opciones más económicas como una caja de cartón"

Sandra Sabatés lamenta que "en 2025 se ha producido un incremento de casi el 7% en los precios de alquiler frente al 3,5% de media que subieron los salarios".

Wyoming ironiza sobre la subida del alquiler: "Tener vivienda está sobrevalorado, hay opciones mucho más económicas como una caja de cartón"

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan en las Páginas Salmonete de El Intermedio las noticias económicas, como el titular de que los españoles que viven de alquiler dedican de media la mitad de su salario a pagar la renta.

"En 2025 se ha producido un incremento de casi el 7% en los precios de alquiler frente al 3,5% de media que subieron los salarios", explica Sandra Sabatés, que destaca que "esta alza de precios está empujando al sobreendeudamiento a más del 60% de las familias y está obligando a muchas personas a mudarse a una vivienda más pequeña y económica, a compartir piso o a mudarse a las afueras".

"No os desaniméis, amigos", afirma El Gran Wyoming, que ironiza en el vídeo principal de esta noticia: "Tener vivienda está sobrevalorado, hay opciones mucho más interesantes y económicas, concretamente dos, un puente o una caja de cartón".

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