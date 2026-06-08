Wyoming afirma que el juicio del hermano de Sánchez "es un reality show": "Es un Gran Hermano, pero con él como único nominado"

"Hazte oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos han convertido este juicio en un reality show", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "la única diferencia con Gran Hermano es que allí se magnificaban los sentimientos y en este juzgado, las causas".

Sandra Sabatés analiza la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el caso que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz. Durante su declaración, que ha durado 15 minutos, David Sánchez ha defendido la labor que ha desarrollado en su trabajo, ha asegurado que no tenía capacidad de influir en nada y ha negado las acusaciones de absentismo.

Por su parte, las acusaciones populares, compuestas por asociaciones ultras como Hazte oír, Manos Limpias o Abogados Cristianos, han elevado la pena que piden para David Sánchez a seis años de prisión por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

"Coño, por un enchufe", alucina El Gran Wyoming, que analiza el caso en el vídeo: "Hazte oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos han convertido este juicio en un reality show". "Este sí es un Gran Hermano, eso sí, David Sánchez es el único nominado", afirma Wyoming, que explica que "la única diferencia con el concurso original es que allí se magnificaban los sentimientos y en este juzgado, las causas".

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