El Intermedio recupera esta intervención de Cristina Gallego convertida en Piluchi, la señora bien. 'Piluchi' vino al plató para hablar sobre Isabel Díaz Ayuso, "que vosotros odiáis porque es una mujer libre que no tiene pelos en la lengua pero el resto de España... ¡España la ama!".

Como contaba, la presidenta de la Comunidad de Madrid había sido condecorada como Gran Dama de los Reales Tercios. "Normal, con lo que le gusta la cervecita...", ironiza Wyoming. Esto enfada a 'Piluchi', que le responde que "como los del espectáculo no habéis estudiado nada y os dedicáis a enseñar el culo en los teatros... pues no sabéis de qué va".

Sandra Sabatés explicaba que los Reales Tercios de España es una asociación civil y militar creada por Juan de Borbón y apoyada por varios militares franquistas "con el objetivo principal de fomentar la monarquía y salvaguardar los valores nacionales y militares". En el acto público en el que se ha condecorado a Díaz Ayuso, se ha llevado a cabo en la Real Casa de Correos, sede institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Eso, gente con sentido común que dice lo que todos pensamos, 'que Ayuso es una gran mujer y que Sánchez es un hijo que nos gusta mucho la fruta'", afirma la 'señora bien'. Estas afirmaciones de 'Piluchi' se relacionaban con el discurso de Agustín Álvarez, general presidente de la Asociación "Tercios Reales de España", que afirmaba que "nos gusta mucho la fruta" y que "estamos totalmente de acuerdo con usted, lo primero es la libertad y, después, todo lo demás. Solo los indeseables y malnacidos no reconocen sus méritos".

Wyoming, tras escuchar las palabras de Álvarez, indicaba que no le parecía normal que un exmilitar hubiera acudido a la sede de la Comunidad de Madrid para llamar "malnacidos" a todos los que no les guste Ayuso. "Tú lo que tienes es envidia porque nadie te da premios, pero no te preocupes que el galardón de bufón mayor de la corte monclovita, ese te lo llevas todos los años", respondía 'Piluchi'.

