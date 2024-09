La financiación autonómica se ha convertido en el campo de batalla entre el Partido Popular y el Gobierno. Pedro Sánchez ha anunciado que va a apostar por aumentar los impuestos a las rentas más altas utilizando el eslogan "más autobuses y menos Lamborghinis", unas palabras que han molestado a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en criticar los planes del Gobierno, afirmando que el presidente habría utilizado "un lenguaje comunista viejuno" y volvía a tratar "a los ciudadanos como borregos". "Ahí tuvimos los insultos contra Madrid, se ha forrado con las clases medias y los vulnerables, con impuestos, con inflación porque Sánchez mete la mano en sus bolsillos", declaraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, y advertía: "Vamos a dar todas las batallas para sacar las sucias manos del Gobierno de la recaudación de los madrileños y del resto de los españoles".

"Pero por lo menos cuenta cosas que la gente no sabe, que los impuestos van al bolsillo de Sánchez", afirma Wyoming, irónico. "Tampoco me extraña de que Ayuso no quiera una reunión bilateral con Sánchez. Lo que ella quiere es una reunión cuadrilateral... para ponerse los guantes y darle de leches", concluye el presentador.