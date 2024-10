El Intermedio arranca su bloque de política nacional hablando del "plantón" que le ha dado la ministra María Jesús Montero a Alberto González Amador, la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hace unos meses González Amador interpuso una demanda contra la ministra por derecho al honor y le pedía una gran cantidad de dinero. Y en el día de hoy tenía lugar un acto de conciliación para evitar ir a juicio, sin embargo, parece que la ministra no se ha presentado.

"¡Qué ironía!, Le han dado plantón a un hombre que se llama Amador", comenta sorprendido Wyoming tras conocer la noticia.

No obstante, el presentador de El Intermedio explica cuál podría ser el motivo de la ausencia de María Jesús Montero al acto de conciliación. "Quizá no ha sido intencionado; lo mismo la ministra ha ido a la cita, pero se ha marchado porque con la peluca de hoy no lo reconocía nadie", señala Wyoming.