Wyoming, tras el endurecimiento de la política migratoria europea: "La fantasía de una Europa homogénea y pura es solo eso, fantasía"

Wyoming reflexiona en El Intermedio sobre la vergüenza, ese bien escaso según él en el Parlamento Europeo, donde el nuevo reglamento migratorio "permite tratar a personas cuyo único delito es aspirar a una vida mejor como trastos inútiles".

El astato es el elemento más escaso del universo, de hecho en nuestro planeta apenas hay 25 gramos de este componente que además es radiactivo y enseguida se convierte en polonio o bismuto.

Sin embargo, Wyoming ha encontrado otro elemento todavía más escaso en Europa: "La vergüenza". El motivo, que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo el reglamento europeo de retorno, que según el presentador de El Intermedio "consiste en que, a partir de ahora, los países europeos podrán expulsar a los inmigrantes irregulares a centros de detención en terceros países, como Túnez, Libia o Marruecos".

Este reglamento, señala, "permite tratar a personas cuyo único delito es aspirar a una vida mejor como si fueran trastos inútiles". Por ello, Wyoming pensaba que "una barbaridad así se aprobaría clandestinamente", pero los diputados del Grupo Popular Europeo y las formaciones ultras lo celebraron con gritos de "¡Enviadlos de vuelta!", "como si hablaran de paquetes y no de personas", apunta el presentador.

"¿Qué estamos devolviendo, los millones de trabajadores llegados de fuera de la Unión que cada día ayudan a levantar la economía de un continente ya envejecido?", se pregunta Wyoming, que recuerda que "la fantasía de una Europa homogénea y pura son solo eso, fantasías" que ya se le ocurrieron hace unos años a Hitler y "no salieron bien y provocaron la muerte de muchos millones de personas".

Como el astato, Wyoming espera que la vergüenza también tenga la capacidad de transformarse, en su caso en "indignación y movilización ciudadana".

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