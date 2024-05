El Gran Wyoming expone que, en las semifinales de Eurovisión, el representante sueco actuó con un pañuelo palestino anudado en la muñeca, lo que ha desatado una enorme polémica en el concurso. La Unión Europea Radiodifusión ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido y asegurando que este ha comprometido el "carácter apolítico del evento".

"Se ve que los cantantes de Eurovisión pueden salir al escenario con lentejuelas, pero no con principios", comenta, y apunta que parece que "con la masacre de Gaza hay que medir muy bien las palabras y los actos".

Otro ejemplo, dice, es lo ocurrido con el ministro de Derechos Sociales, PabloBustinduy, que ha enviado una carta a las empresas españolas que trabajan en Israel para pedirles que no colaboren involuntariamente con el genocidio en Gaza.

La embajada de Israel no ha tardado en lanzar un comunicado en el que rechazan lo que ellos llaman "la falsa acusación de ministros, intelectuales y medios" de que Israel está cometiendo un genocidio y aseguran que esto demoniza a Israel e incita al odio y al antisemitismo.

Sin embargo, el presentador afirma que "lo que demoniza a Israel no es la carta de un ministro, son sus intolerables actos en la Franja de Gaza". Además, asegura que "condenar esto no es ser antisemita, apoyar al pueblo palestino no es estar del lado de los terroristas" y mantiene que "denunciar este genocidio (...) no es propaganda política es ponerte al lado de las víctimas, en contra de los verdugos, y sentir compasión por un pueblo al que están aniquilando".