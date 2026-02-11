Wyoming denuncia el bloqueo a Cuba: "Que caiga la isla es la última obsesión de Marco Rubio y Trump"

El presentador señala que Washington está asfixiando a Cuba desde diciembre. Como expone, al presidente de EEUU y a su secretario de Estado "no les importa arrasar a toda su población".

El Gran Wyoming señala que, aunque muchas personas afirman que la sociedad va a mejor, "el uso del ensañamiento no ha cambiado con el tiempo". El presentador hace esta afirmación debido a que el martes "toda la isla de Cuba se quedó a oscuras debido al asedio de Trump".

"La isla ya vivió un bloqueo tremendo, pero se ha visto, además, agravado por la asfixia a la que somete Washington desde diciembre", añade. Este bloqueo del petróleo venezolano ha provocado, también, que los aeropuertos de la isla se queden sin combustible para los aviones.

"Las compañías españolas ya han anunciado que repostarán en Santo Domingo, las otras pedirán a los viajeros que bajen a empujar si alguien quiere llegar a La Habana", afirma Wyoming. El presentador señala que los que de verdad están sufriendo este bloqueo son los cubanos.

Wyoming indica que los ciudadanos "no pueden calentarse, desplazarse y a esto hay que sumar la precaria situación en la que ya vivían", con carencia de agua, comida o suministros. Además, su inflación "está disparada y casi el 89% de la población está en una situación de pobreza extrema".

"El 10% de los niños sufre desnutrición según datos de UNICEF", expone. Las alarmas, como apunta Wyoming, han saltado incluso en Estados Unidos, "donde la plataforma 'Let Cuba Live', cuya cara visible son Mark Ruffalo o Susan Sarandon, planean movilizaciones masivas para denunciar que el objetivo último de Trump en Cuba es el sufrimiento humano".

El presentador afirma que el hecho de que caiga Cuba "es la última obsesión de Marco Rubio y Donald Trump". "Y si para ello tienen que arrasar a toda su población, no les va a temblar el pulso, algo que es injusto y cruel", concluye, "Washington se está ensañando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.