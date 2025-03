Wyoming defiende el feminismo: "Cuando una lucha es justa no la puede parar ni Elon Musk ni 100 partidos ultra"

El Gran Wyoming expone que las redes sociales "están llenas de mentirosos e impostores" que intentan atraer la atención. Es por ello, que al presentador de El Intermedio no le sorprende un titular que, "en principio suena inquietante, en el que se expone que el 50% de los mensajes en la red social 'X' sobre feminismo son negativos.

"En la red social de Elon Musk se habla mucho de feminismo pero mal", añade. Wyoming afirma que vivimos unos años de "involución" en los que los mensajes de ultraderecha "están calando cada vez más en la sociedad y que el feminismo lleva ya bastante tiempo sufriendo ataques brutales".

Wyoming se reafirma en que "las redes sociales son un campo abonado para los farsantes" y que "un multimillonario ultra, con miles de bots a su servicio, pueden dar la impresión de una falsa unanimidad en contra de un movimiento tan importante como el feminismo".

"La amenaza reaccionaria es real y crece peligrosamente pero tampoco perdamos la perspectiva", advierte Wyoming, "digan lo que digan las redes y sus algoritmos manipulados, el feminismo está muy vivo y sigue siendo el principal motor de progreso social en nuestro tiempo". "La lucha por la igualdad no será fácil, no será corta y tendrá que enfrentarse a enemigos muy poderosos", concluye el presentador, "pero al final triunfará, porque cuando una lucha es justa no la puede parar ni Elon Musk ni 100 partidos ultra".