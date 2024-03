El Gran Wyoming y Dani Mateo comentaban las declaraciones de Felipe González sobre las energías renovables en un acto en Sevilla. "Él sabe mucho de eso porque si no, ¿de qué le iban a llamar para ser consejero de Gas Natural?", afirmaba el colaborador, que comenta que ese puesto se debe a que "controla del tema".

El expresidente del Gobierno aseguraba que "la menos contaminante de las energías es la nuclear" y se quejaba de que, aun así, se pretendían cerrar todas las centrales porque los residuos "no hay manera de almacenarlos porque duran 10.000 años los efectos", exponía, pero se preguntaba cuánto tiempo duraban los residuos de las instalaciones fotovoltaicas o de las instalaciones con los aerogeneradores.

"La energía solar lo contamina todo, que me lo ha dicho mi cuñado", espetaba Wyoming, y añadía que hacían falta más centrales nucleares. "¿No fue Felipe el que hizo una moratoria para paralizar la construcción de energías nucleares?", recordaba Mateo, ante lo que el presentador explicaba que "la gente cambia de opinión, si no, no progresamos, también dijo que no iba a entrar en la OTAN y mira".