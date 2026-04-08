Wyoming le dedica un mensaje a Trump: "Menudo psicópata megalómano desgraciado cara de cheto"

Las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras energéticas siguen generando alarma internacional y provocan la indignación de El Gran Wyoming, que lo califica de "psicópata, megalómano y cara de cheto".

Las amenazas del presidente Donald Trump sobre atacar infraestructuras energéticas han seguido escalando, pese a que organismos internacionales como la ONU han recordado que este tipo de ataques están prohibidos por el derecho internacional.

"No está mal escuchar alguna reacción de la comunidad internacional condenando este delirio. De hecho, no estaría mal incluso escuchar alguna más contundente o que alguien tomara alguna medida", comenta El Gran Wyoming. Sin embargo, el presentador subraya que a Trump "no le afecta demasiado saber que está cometiendo delitos de lesa humanidad".

"Para empezar, porque tendría que saber lo que significa 'lesa' y lo que significa 'humanidad'", añade con ironía Wyoming, que remata su crítica: "Parece que lo único que no puedo hacer es contener ese ego, al que solo puedo añadir: ¡menudo psicópata, megalómano, desgraciado, cara de cheto!"