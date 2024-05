El Gran Wyoming y Sandra Sabatés repasan las últimas noticias del ámbito internacional en 'Que se cuece por el mundo'. La primera noticia les lleva hasta Ucrania, donde el gobierno de este país ha asegurado haber frustrado un atentado por parte de Rusia contra su presidente, Volodímir Zelenski. "La fiscalía general ha detenido a dos coroneles del ejército ucraniano, acusados de alta traición y terrorismo", explica Sandra.

"Los servicios ucranianos de seguridad creen que este atentado iba a ser un regalo para Putin en el día de la toma de posesión de su quinto mandato", añade. "Pues vaya regalo", afirma Wyoming. "¿No les valía con algo más normal? Un ramo de flores, unos bombones o algo que nunca falla, la Play 5, le vendría muy bien para desahogarse cuando tenga ganas de invadir países".

De Ucrania van hasta Estados Unidos, donde la actriz porno Stormy Daniels ha relatado ante un juez como fue su encuentro sexual con Donald Trump. "Su testimonio se ha producido durante el juicio que investiga la falsificación de documentos en los pagos del expresidente norteamericano a la actriz para que guardara silencio durante la campaña electoral del año 2016", expone la presentadora.

La actriz ha contado numerosos detalles del mismo, "un nivel de detalle tal que el juez aseguró que no era necesaria tanta concreción", cuenta Sabatés. "Pensábamos que la imagen más terrorífica de Donald Trump era la de él en la Casa Blanca, pero nos equivocamos. Hay una peor, la imagen de Donald Trump en batín y pidiendo azotitos", afirma Wyoming.

La siguiente noticia les lleva hasta Venezuela, donde la televisión pública ha estrenado un reality show llamado 'Factor M'. "Se trata de un programa con el que se busca la nueva canción de la campaña de Nicolás Maduro", expone Sandra. El jurado está compuesto por artistas internacionales y funcionarios del Gobierno, que serán los encargados de elegir al ganador entre 35 aspirantes.

Sí, en la primera edición de 'Factor M' se han podido escuchar canciones como 'El presidente es Maduro, maduro es el futuro', o 'Vamos Nico'. No sé que me sorprende más, la baja calidad democrática de Venezuela emitiendo este tipo de programas en la televisión pública o que no participe ningún grupo de rock llamado 'Extrema Duro'", concluye Wyoming.