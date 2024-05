Sandra Sabatés repasa en el plató de El Intermedio toda la actualidad política sobre las elecciones catalanas2024. Y es que a pocos días del fin de campaña, todos los partidos intensifican sus actos y mensajes. La mayoría de formaciones han firmado un qen el que se comprometen a establecer un cordón sanitario contra la extrema derecha, tanto nacionalista española como independentista. En referencia a Vox y Alianza Catalana.

Únicamente PP y Ciudadanos no han firmado. "A ver, por lo que sea, PP y Cs no se quieren comprometer a no pactar con la extrema derecha, que igual luego se hacen amigos...". "Allá ellos, porque si una cosa ha demostrado la ultraderecha es que cuando entra en el Gobierno se comporta como el encargado de los coches de choque, y siempre acaba mal". Aunque las encuestas siguen dando al PSC como el m´sa votado, la gobernabilidad se presenta complicada.

En el bloque independentista, ERC y Junts siguen peleando por situarse en primer lugar. El expresident Puigdemont insiste en llamar a la unidad de los partidos soberanistas mientras que Pere Aragonès asegura desconfiar de este propósito. "Madre mía, que se matan, Sandra Sabatés", destaca El Gran Wyoming tras ver la lluvia de zascas entre ambos: "Como sigan así lo único que se van a independizar van a ser sus dientes".