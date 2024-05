'Lo vota, no lo vota' se va hasta Cataluña, donde Thais Villas pide a una ciudadana, Francina, que busque unos perfiles muy concretos de votantes de cara a las elecciones catalanas del próximo domingo 12 de mayo. El primero es alguien que no vote al PP, para lo que escoge a un hombre que, según ella, es "muy espíritu libre". "Soy independentista, sí", afirma el hombre, que se despide con un "independencia, cuidaos mucho y que no os pase nada".

El segundo reto es dar con una persona que vote al PSC. Francina selecciona a otro hombre que, comenta la concursante, tiene "un aire progre" y, como el perfil que busca, "siempre van arreglados y estilosos". "Hoy voy a comer dos veces", le responde el 'candidato', que afirma que votará al PSOE catalán. "Tengo gente del PSC en la familia y se les nota", confiesa Francina a Thais.

El último obstáculo para conseguir el premio de El Intermedio es encontrar a alguien que no vote a Junts. Jordi es el elegido, según Francina, "por las gafas de sol". Entre carcajadas, este hombre desvela que votará a los comunes y que a Junts no porque "yo tengo dos dedos de frente".

Tras el triunfo final, Francina se lleva un "flus flus de El Intermedio", que recibe entusiasmada: "Te vas a reír, pero tengo dos macetas y perejil y me va a venir genial para regarlas", afirma.