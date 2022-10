Una de las medidas que están sobre la mesa en Europa es la compra conjunta de combustible y topar el precio del gas a nivel comunitario, una estrategia muy similar a la excepción ibérica, tal y como anunció Ursula Von der Leyen. Justo con ella se ha reunido este miércoles Alberto Núñez-Feijóo, cuyo partido se ha mostrado hasta ahora muy crítico con el tope del gas. Una medida que en alguna ocasión han llegado a calificar de "timo ibérico". Sin embargo, Feijóo lo ha negado: "No habrá visto una declaración mía en relación a ese asunto", aseguraba

Unas palabras que rebate El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio: "Puede que no lo dijera exactamente, pero su partido lleva un mes con lo de timo ibérico y el timo no sé si será ibérico, pero debe ser de 5 Jotas porque nos lo quitan de las manos", bromea. Además, recuerda cuando en una entrevista preguntaban al líder la oposición y él respondía de la siguiente manera: "Si tan buena es la excepción ibérica, ¿por qué Europa no la quiere?".

"En resumen", responde el presentador, "usted ha dicho que quitaría la excepción ibérica porque sale carísima y solo sirve para dar dinero a los franceses. A ver si al final lo que va a ser un timo es el efecto Feijóo", concluye El Gran Wyoming.