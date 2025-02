Wyoming, tras confesar Victoria Federica que solo ha tenido tres novios: "A su edad, Juan Carlos ya era 'el rey de las camas'"

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateo del Condado del Alto Hospitalet', 'Los Aristorrancios', analizan la entrevista que ha concedido Victoria Federica a un podcast de "jóvenes emprendedores de bien", según Dani.

En él ha contestado a "incisivas" preguntas, como las tres mujeres que mejor visten en su opinión. 'Vic' se olvidaba de la reina Letizia, si bien mencionaba a su madre, la infanta Elena, y su abuela, doña Sofía, que según 'desvela' Dani Mateo "no solo visten bien, sino que además se visten solas".

Victoria Federica también confesó que solo ha tenido tres novios en su vida: "A su edad, Juan Carlos ya era conocido como Lorenzo Lamas, el rey de las camas", comenta Wyoming, que añade que "aquí ha sido como su abuela Sofía, discreta y muy profesional, aunque una cosa son los novios formales y después están los escarceos, las aventuras, los rollitos tontos en una capea".

En el podcast también hablaba sobre su hermano Froilán, del que aseguraba que lo que se publica en la prensa "no es real" y que "no es nada liante". "Por cuatro juergas y alguna que otra redada con navajas en after clandestinos relacionado con la droga, ya está, mataperros me llamaban", ironiza Wyoming.