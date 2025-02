La reacción de Victoria Federica cuando le dicen que la reina Letizia viste muy bien

Victoria Federica ha visitado el podcast 'Nude project', la firma de la que ella es imagen. En él, la sobrina del rey Felipe VI ha sorprendido respondiendo a cuestiones íntimas. Por ejemplo, cuando el presentador le pregunta sobre quiénes son las tres mujeres que más le gusta cómo visten, Victoria Federica tiene claras las dos primeras: "Mi madre, mi abuela y...".

Sin embargo, a Victoria Federica se le atraganta el tercer nombre, un momento que el presentador aprovecha para afirmar que su tía, la reina Letizia, "viste muy bien". "Sí, también, venga, esas tres", termina contestando la influencer, a la que también preguntan cuánto dinero al mes gasta en ropa. "Da igual", contesta la sobrina del rey evitando dar una cifra. Eso sí, insiste en que no se la regalan. Alfonso Arús, desde el plató de Aruser@s, critica su actitud: "No, no da igual".

Por otro lado, preguntada sobre Froilán, Victoria Federica asegura que su hermano "es una persona normal, un tío 10": "Dicen que es un liante, pero no es nada liante". "Si le conoces... es lo mismo que yo", insiste la sobrina del rey, que reflexiona: "No sé cómo me verán a mí... como la que más novios de España tiene". Por último, la influencer juega al reto de 'Escuchamos, pero no juzgamos'. "El día que te conocí pensaba que eras un chulo", afirma Victoria Federica al presentador, al que, además, confiesa que siente que le "tira la caña", pero que ella no le hace "ni p*** caso". Puedes ver la cara del presentador en el vídeo principal de esta noticia.