La actualidad política pasa por el Congreso, donde se ha aprobado una tramitación de una ley que permita una mayor persecución de la prostitución. La propuesta, iniciativa del PSOE, pretende reformar el Código Penal con tres objetivos: castigar el proxenetismo de forma general, prohibir los clubes de alterne y multar a los clientes de estos servicios.

Finalmente, Unidas Podemos, a excepción de los Comunes, y el PP han votado a favor mientras que Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con la medida. Su portavoz, Edmundo Bal, ha cargado contra la medida tildándola de puritana: "Esta izquierda defiende que somos dueños de nuestro cuerpo para el aborto pero no para la gestación subrogada o la prostitución". Un argumento que deja alucinado a El Gran Wyoming, que explica a Edmundo Bal que ha mezclado conceptos que no tienen que ver: "A ver, ha mezclado conceptos muy diferentes y sensibles y no está dando buena imagen de Cs, para ser portavoz de la formación naranja, ha hecho que muchos se pongan rojos de la vergüenza".

Wyoming responde a Olona

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio las provocaciones machistas y racistas que ha lanzado Macarena Olona en el debate electoral de los candidatos de Andalucía: "Qué barbaridades. La única persona de fuera de Andalucía que ha llegado con un arma peligrosa eres tú con tu discurso de odio".