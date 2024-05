Un grupo de 16 monjas de la Orden de las Clarisas de Burgos y Vizcaya han decidido romper relaciones con el Vaticano, después de que la Iglesia haya bloqueado la venta de uno de sus conventos con el que iban a pagar la compra de un monasterio. La decisión de las monjas ha provocado un cisma con la Iglesia, después de que hayan decidido integrarse en una orden liderada por el autoproclamado obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2019.

"No podemos estar tranquilos, ahora que tras las elecciones catalanas parecía que España ya no se rompía, va y empieza a romperse la Iglesia", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde tras su desafío al Vaticano, ha bautizado a las clarisas como 'Sors of Anarchy': "El sonido más ensordecedor no es el de sus motos derrapando, sino el de su Thermomix preparando una nueva remesa de bombones".

Actualmente, el obispo de Rojas vive en un piso de 800 metros cuadrados con servicio propio y una capilla donde oficia sus misas. También es activo en redes, donde cuelga sermones, algunos de ellos presididos por la bandera franquista, prohíbe a sus fieles vacunarse contra el COVID bajo pena de pecado mortal o solicita donativos por cuenta bancaria. "Ha hecho voto de riqueza" apunta Wyoming, que asegura que "su lema es 'dejad que los bizums se acerquen a mi", apunta Wyoming.