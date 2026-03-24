Wyoming analiza la tregua de Donald Trump con Irán: "Él siempre tiene un plan B, y la b es de bombazo"

Trump asegura que "si va bien" la prórroga de cinco días sin bombardear Irán acabarán "resolviendo esto", pero si, por el "contrario", va mal, seguirán "bombardeando sin parar". La reflexión de El Gran Wyoming, en el vídeo.

Donald Trump ha anunciado cinco días de tregua en los ataques a infraestructuras energéticas en Irán. Según ha explicado el presidente de Estados Unidos, tras dos días de conversaciones productivas con la república islámica, su país e Israel detendrán sus ataques contra este tipo de instalaciones hasta el viernes.

"Hemos mantenido conversaciones muy interesantes, ya veremos a dónde nos llevan", ha afirmado Trump ante los medios de comunicación, a los que ha destacado que tienen "puntos de acuerdo importantes". "Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", ha asegurado el presidente de EEUU, que ha señalado que a él también le gustaría.

"Vamos a hacer una prórroga de cinco días y veremos cómo va", ha recalcado Trump, que ha concluido: "Si va bien acabaremos resolviendo esto, de lo contrario, seguiremos bombardeándonos sin parar".

Tras escucharle, El Gran Wyoming destaca irónico en el plató de El Intermedio que "si no funciona, a bombardear". "Le tachamos de impulsivo, pero para nada", ironiza Wyoming, que afirma que "Donald Trump siempre tiene un plan B, y la b es de bombazo".

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