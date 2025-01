Wyoming analiza el 'ritual de apareamiento' de PP y Vox con Junts: "Ha dado comienzo el espectáculo del cortejo político"

El presentador de El Intermedio, Wyoming, ha comenzado el año con una nueva sección ornitología política: 'Cría socios y te sacarán los ojos', donde analiza la posible moción de censura a Pedro Sánchez que hay sobre la mesa y que podría conllevar un acuerdo entre PP, Vox y Junts.

"Empieza con fuerza 2025. La derecha y la extremaderecha roneando a Puigdemont, que tanto atacaban. Y pensareis, menuda hipocresía. Pues no. En todo caso biología, adaptación al medio, supervivencia", ha comentado Wyoming.

Así, el presentador ha explicado que los políticos, como los animales, "necesitan perpetuar su especie y ahora mismo parece que Feijóo está en plena época de cortejo para hacerse su nidito en la Moncloa".

En las últimas horas, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado abierto a votar una moción de censura para adelantar elecciones pese a que contara con los votos a favor de Junts. Ahí es cuando, dice Wyoming, "comienza a escucharse el aleteo de las primeras aves del cortejo".

Se trata del Voxus Vulgaris o pollo imperial, una especie que creímos extinga en los 70, pero "para alegría de los nostálgicos ahora cuenta con muchos ejemplares". Cuenta el presentador que a esta ave se le llama pollo porque "es lo que más le gusta montar por las calles de España".

Por otro lado está Feijóo, que lejos de las cientos de críticas que ha lanzado sobre el expresident catalán, ahora asegura que si tiene los apoyos necesarios -incluso los de Junts- presentará la moción de censura.

"Qué bello espectáculo de la naturaleza. Una de las aves más espectaculares de nuestros bosques, el mochuelo galaico o Corvus Genovensis. Una especie que se distingue por su plumaje azulado y que no para de repetir que no es presidente porque no quiere", ha comentado el presentador de El Intermedio.

Además, ha añadido que "el mochuelo galaico viene decidido a tener polluelos con las aves de Junts y ya está despegando todo su atractivo. "Primero les llama señores, ahora les dice que tiene las puertas abiertas para conversar, definitivamente ha dado comienzo el hermoso espectáculo del cortejo político", ha zanjado.