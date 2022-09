La tensión entre Macarena Olona y sus ex compañeros de Vox sigue creciendo. Después de que la semana pasada la formación de extrema derecha le cerrara la puerta, Olona ha seguido lanzando acusaciones a su ex partido, en lo que supone la primera gran crisis interna de Vox.

"¿Oís eso? Son los tambores de la guerra que ha estallado en Vox", comenta El Gran Wyoming, para el que "la venganza de Olona no ha hecho más que empezar y va a ser más sangrienta que una película de Tarantino". Desde Vox se da por seguro que la que fuera su candidata en las elecciones andaluzas fundará un nuevo partido, algo que ella no ha descartado "si Vox dejase de ser una alternativa". "Señora Olona, no se ande con disimulos, si quiere dar un paso al frente delo ya", le responde Wyoming, que en el vídeo sobre estas líneas reflexiona sobre la relación entre Vox y los grupos organizados de trolls en Internet.

Feijóo y Abascal "tienen muchas cosas en común"

El Gran Wyoming no puede evitar hacerse muchas preguntas a raíz de la reunión secreta que Feijóo y Abascal mantuvieron la semana pasada: "¿Qué significará este encuentro? ¿Están acercando posturas de cara a las elecciones generales?".