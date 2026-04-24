"Priodidad nacional"
Wyoming alucina al ver a Díaz Ayuso desmarcase de Vox: "No la vimos venir, se ha vuelto perroflauta"
Varios miembros del Partido Popular no han dudado en manifestar sus dudas sobre el concepto de "prioridad nacional" acuñado por Vox, entre ellos, Juanma Moreno o la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El concepto de "prioridad nacional", acuñado por Vox, que busca favorecer a los españoles para recibir ayudas sociales frente a los inmigrantes, ha sido auspiciado por el Partido Popular extremeño o el aragonés. Pero otros miembros del partido no han podido evitar manifestar posturas diferentes ante este principio.
Mientras que Alberto Núñez Feijóo, como señala Sandra Sabatés, "parece haber dado el visto bueno a esta política", Juanma Moreno, líder del PP andaluz, o Isabel Díaz Ayuso, líder del PP de Madrid, "siguen desmarcándose".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vez que atacaba a la regularización de migrantes, no ha dudado en responder a Vox "asegurando que la llegada de extranjeros no perjudica a los españoles", cuenta la presentadora de El Intermedio.
Ayuso ha dicho que no se está dejando atrás a los españoles y que se exigen años mínimos de empadronamiento para acceder a determinadas ayudas. "Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada porque hay ayudas que son ilimitadas", ha añadido.
"Esta sí que no la vimos venir: Ayuso se ha vuelto perroflauta", afirma el Gran Wyoming. "Tenga cuidado, señora Ayuso", advierte, "cualquier día le dicen que si tanto le gustan los migrantes que los meta en su casa". "Aunque tampoco creo que le importe, en el cuarto de la plancha del ático le cabe medio Camerún", concluye.
