Tanto el rey Felipe VI y la reina Letizia como los reyes eméritos acudirán al funeral de Estado por la reina Isabel. "El rey Felipe y Juan Carlos coincidirán en la misma ciudad en la que el emérito tiene todavía causas judiciales abiertas y en la que vive su amante, que le robó 65 millones de pavos", destaca alucinado El Gran Wyoming, que afirma que "será un funeral para el recuerdo".

Por su parte, Carlos III está haciendo frente a sus nuevas labores de monarca con una apretada agenda que parece querer mejorar la imagen pública del nuevo rey. Y es que se ha visto salpicado en los últimos años por diversos escándalos que Sandra Sabatés repasa en el vídeo principal de esta noticia, donde Wyoming no da crédito ante "los chanchullos de Carlos III". "No sé si está preparado para ser rey, pero sí para ser emérito", afirma el presentador, que destaca el gesto viral del rey a sus asistentes: "Puede parecer un gesto clasista, pero en realidad es una tradición. Están acostumbrados a que se les quite lo que les molesta, ya sea un tintero o Meghan Markle".