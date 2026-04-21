Wyoming afirma que María Corina Machado "está convencida de que es presidenta de algún sitio": "Y la derecha la trata como si lo fuera"

El presentador de El Intermedio se hace eco de las declaraciones de la líder opositora venezolana durante su visita a España. Esta afirmó que espera que en nuestro país se celebraran muy pronto unas elecciones impecables.

El Gran Wyoming anuncia al inicio de El Intermedio que va a comenzar hablando sobre historia. Como señala, cuando España estaba gobernada por Francisco Franco, Portugal estaba dirigido por el dictador Antonio de Oliveira Salazar.

"Un día de 1968 a Salazar de dio un arrechucho bastante gordo, pensaron que se había muerto y entonces le sustituyeron", explica. Finalmente, el dictador se recuperó. "Para no darle un disgusto, su equipo fingió que seguía al mando", expone, "celebraban consejos de ministros falsos, le presentaban embajadores de mentira y hasta le imprimían periódicos 'fake' en los que seguía siendo presidente". El dictador portugués falleció en 1970.

"Algo muy similar ocurre con la líder opositora venezolana María Corina Machado", señala el presentador. "Por alguna extraña razón está convencida de que es presidenta de algún sitio", reflexiona Wyoming, "y la derecha española, por no darle el disgusto, la trata como si lo fuera".

El presentador indica que la líder opositora venezolana "se ha creído tanto su papel que, incluso, se permite dar lecciones de democracia a nuestro país declarando que espera que España pueda tener muy pronto unas elecciones impecables".

"Señora Machado, España ya tiene elecciones impecables, de hecho, las tiene desde hace casi 50 años", indica el presentador, "es más, el actual Gobierno, aunque no le guste, se ha impuesto dos veces en unas elecciones impecables, igual que PP y Vox en muchos gobiernos autonómicos".

"No es usted ni sus fans quienes deciden qué es democrático e impecable en nuestro país, si no las leyes nos hemos dado los ciudadanos españoles", añade, "es más, si tanto le preocupan las elecciones libres dígaselo a la persona que bombardeó su país, secuestró a Maduro y mantiene, prácticamente intacto, el régimen chavista". "Por ahora, usted no es presidenta, y no porque no quiera como Feijóo, sino porque el que no quiso fue Trump", concluye.

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