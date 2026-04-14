Wyoming afirma que en Irán conocen a Trump como "Trump Sparrow": "Solo que en vez de tener pata de palo mete la pata"

"En Irán ya conocen al presidente de Estados Unidos, como Trump Sparrow, un pirata sin escrúpulos capaz de sembrar el terror en los siete mares", comenta El Gran Wyoming tras "el bloqueo del bloqueo" del estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos ha cumplido su amenaza y ha bloqueado el estrecho de Ormuz, poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán", informa Sandra Sabatés en El Intermedio. El cierre se hizo efectivo desde las 16:00 de la tarde de ayer, hora española y, según advirtió Donald Trump desde su red social Truth, si algún buque iraní o lancha de ataque se acerca al bloqueo, será destruido inmediatamente, como las embarcaciones de los narcotraficantes en altamar, algo que, según el presidente estadounidense, sería "rápido y brutal".

El Gran Wyoming se resigna: "Así es Donald Trump. Cuando le hacen un bloqueo, él responde con otro bloqueo del bloqueo del bloqueo". Una situación que le recuerda mucho a los códigos PIN y PUK de los móviles.

Sin embargo, a pesar del obstáculo que supone este nuevo bloqueo para el alto el fuego, el mandatario asegura que está muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán porque el país de los ayatolás tiene muchas ganas de ello. "Personalmente, creo que es un error de traducción. Yo creo que más bien están deseando que Trump les deje en paz", apunta Wyoming.

Mientras tanto, desde las Fuerzas Armadas iraníes han amenazado con atacar los barcos de guerra estadounidenses que entren en sus aguas internacionales y aseguran que los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán no serán seguros mientras dure este nuevo bloqueo que han calificado como "un acto de piratería", añade Sabatés.

"En Irán ya conocen al presidente de Estados Unidos, como 'Trump Sparrow', un pirata sin escrúpulos capaz de sembrar el terror en los siete mares. Solo que él, en vez de tener pata de palo, mete la pata cada vez que entra en un conflicto internacional", apunta el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.