Wyoming afirma que en la derecha española se ponen de acuerdo en las "cosas importantes": "Taparse mutuamente los chanchullos"

El presentador cuenta que este miércoles PP y Vox se han puesto de acuerdo en Les Corts para evitar que se abra una comisión de investigación que indague si se desviaron, presuntamente, las donaciones que recibido Revuelta en la DANA.

Este miércoles, el Partido Popular y Vox unieron sus fuerzas en les Corts Valencianes para votar en contra de abrir una comisión de investigación que investigue el presunto desvío de donaciones que recibió Revuelta, "la asociación juvenil vinculada a Vox para ayudar a las personas afectadas por la DANA", señala el Gran Wyoming.

Como explica el presentador de El Intermedio, este grupo "pidió dinero a los ciudadanos porque solo el pueblo salvaba al pueblo, y blablabla". "Al final, como ellos mismos reconocían en unos audios, se quedaron con la pasta", añade.

"La culpa no es suya", señala, "les dijeron que había que limpiar y nadie les especificó si eran las calles o la caja de donaciones". Desde PP y Vox han unido sus fuerzas para evitar "que se llegase al fondo del asunto".

"Al final, la política se rige por las mismas normas que una manada de monos cuando se desparasitan por turnos", explica Wyoming: "Hoy te rasco la espalda a ti porque, en algún momento, voy a necesitar que me la rasques tú a mí".

Wyoming indica que puede parecer "que a la derecha y a la ultraderecha de este país les cuesta cerrar pactos". "Pero todo es ficción", apunta, "en las cosas importantes siempre se van a poner de acuerdo. Y una de ellas es taparse mutuamente los chanchullos".

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