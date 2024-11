El Gran Wyoming arranca El Intermedio con su habitual monólogo. En esta ocasión, el presentador hace una mención especial a Bakú, la capital de Azerbaiyán. "Hoy también nos queremos acordar de Bakú, ¿quién no se acuerda de Bakú? La hermosa capital de Azerbaiyán, bueno, hermosa o no, porque yo os confieso que no tengo ni puñetera idea de Bakú. Solo sé que está lejos y que una vez ganaron Eurovisión, o sea que está lejos, pero no lo suficiente", comenta Wyoming.

Sin embargo, el presentador hace un poco de memoria y termina reconociendo que sí sabe más cosas sobre este país, en concreto dos: "Una, que es uno de los mayores exportadores de gas natural y petróleo. Dos, que su capital, Bakú, acoge a partir de hoy la COP29, la Cumbre Mundial sobre el Clima", confiesa Wyoming.

"Como lo oís, un país que exporta combustibles fósiles acoge, lógicamente, una cumbre mundial sobre el calentamiento global, del cual es responsable precisamente por la emisión de estos", explica el presentador, para luego añadir con tono jocoso: "Vamos, como si Jabugo fuera la sede del congreso mundial de veganos".

No obstante, Wyoming asegura "que esto no es la primera vez" que pasa, pues la cumbre del año pasado "se celebró en Dubái".

Asimismo, lo que más llama la atención del presentador es la ausencia de "los grandes líderes internacionales". "Ursula von der Leyen, porque tiene lío, Joe Biden, que para dos días que le quedan en el cargo, pues es tontería, y bueno, Carlos Mazón, porque cuando le llamaron, pues, estaba en algún sitio sin cobertura como siempre", explica Wyoming.

"Por resumir, esta cumbre del clima tiene tantas posibilidades de éxito como Ilia Topuria de recibir el Nobel de la Paz", lamenta. Además, el presentador cuenta que, de las 29 cumbres sobre el clima, solo en la de París se llegó a un acuerdo vinculante.

"Tan vinculante que las grandes potencias contaminantes se pasaron toda esa vinculación por la entrepierna. El resto de cumbres han acabado siempre con declaraciones de intenciones y bonitas palabras", apunta el presentador.

El Gran Wyoming termina su monólogo lanzando el siguiente mensaje: "Líderes del mundo, si como parece esto va a quedar como un nuevo ejercicio de postureo, no organicéis una cumbre; sale más barato una cuenta de Instagram".