El Gran Wyoming da la bienvenida a la última entrega de El Intermedio de la temporada vestido de marinero. "¡Qué bien te sienta el uniforme!", no puede evitar reaccionar Sandra Sabatés al verle, y le halaga diciéndole que está "muy elegante". "Pues me tienes que ver con el de enfermera", responde él.

Además, en este vídeo, el presentador la "enhorabuena" a su compañera "por manejar con tanta destreza la nave de El Intermedio durante toda la temporada". Tras esto, no duda en ofrecerle el siguiente plan 'picante': "Cuando acabe el programa, hay fiesta en la piscina de la cubierta 3. ¿Te apuntas?".

Para su sorpresa Sandra Sabatés acepta su propuesta excusándose en que hay que "celebrar" por esta décimo octava temporada. "¿Qué dices?", espeta sorprendido Wyoming, quien suelta: "Coño, no me lo esperaba. Me has pillado con las ingles sin depilar". "Pues nada, ¡viva el espectáculo!", dice ella sin poder parar de reír. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!