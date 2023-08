Thais Villas planteaba a los niños cuándo es el momento de irse de casa de los padres y uno de ellos respondía de inmediato que los suyos ya se lo habían avisado con claridad: "A los 19, te vas de esta casa, ¡a la calle!".

Otra niña confesaba que se le estaba haciendo larga la estancia en la casa familiar y apuntaba a los 22 o 23 años como el límite para independizarse: "Quiero ser independiente, trabajar, tener mi casa". Mientras que otro declaraba que no lo sabía con seguridad pero creía que sobre los 23 o 24 podría ser el momento idóneo, porque "sales mucho de fiesta por la noche".

"Lo tengo clarísimo", espetaba otra, que lo fijaba en los 25 años, aunque Dylan sorprendía con su respuesta más tierna: "No quiero abandonarlos. He creado muchos recuerdos con ellos, que no quiero dejarlos". La periodista, le cogía de la mano y le pedía que no se pusiera triste: "Si no, me voy a poner a llorar yo".

