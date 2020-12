Finaliza 2020 y, como cada año, toca hacer repaso de lo vivido. El Intermedio hace repasa este año marcado por la pandemia del coronavirus con los mejores momentos del programa.

El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo y Andrea Ropero han contado todo lo que pasaba en la actualidad de primera mano. Desde la cruda realidad de la pandemia, a la tensión política en España o las elecciones de Estados Unidos. Eso sí, sin perder el sentido del humor, un toque muy característico del programa y que reflejan a la perfección sus exitosos vídeos manipulados. A continuación recopilamos los montajes más vistos de este año.

"¡No aguanto más!": el grito de la reina Letizia al rey Felipe VI

El Intermedio mostró en este vídeo un montaje de la gira de los reyes de España por el país. En él se puede ver la reacción a gritos de la reina Letizia ante una pregunta del rey Felipe VI: "¡No aguanto más!".

Ayuso y Almeida pillan a una pareja teniendo sexo: "¿Qué hacen?"

En este montaje de El Intermedio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Almeida, pillan a unos jóvenes manteniendo sexo en un piso.

La pillada de Almeida saltándose el confinamiento por Ayuso

El alcalde y la presidente de la Comunidad de Madrid también protagonizan el tercer vídeo manipulado más visto de El Intermedio. En esta ocasión, José Luis Martínez-Almeida intenta visitar a Isabel Díaz Ayuso, aislada por coronavirus en su domicilio. En este montaje puedes ver cómo ha sido descubierto saltándose el confinamiento.

Abascal: "Estamos 'agilipollaos', es una puta mierda de virus"

El líder de Vox es otro de los políticos que no podían faltar en este ranking de vídeos manipulados. En el siguiente montaje de El Intermedio se puede ver el gran enfado de Santiago Abascal en rueda de prensa al hablar sobre la crisis del coronavirus. El líder de Vox aseguraba que "como este virus hay 1.000".

Así reacciona Sánchez cuando una diputada se le insinúa

El presidente del Gobierno protagoniza este montaje de El Intermedio en el que parece vivir un momento incómodo cuando una diputada se le acerca y le cuenta que busca un chico "muy, muy cariñoso" y le empieza a contar sus aficiones y gustos.

Echenique deja alucinados a los reyes al fingir que va en una moto

Pablo Echenique fue el protagonista del besamanos de los Reyes en la apertura de las Cortes. No por no saludar a la princesa Leonor ni a la infanta Sofía, si no por acercarse a ellos fingiendo que va montado en una moto como muestra este manipulado de El Intermedio.

Fernando Simón es el verdadero Hannibal Lecter

El director de Alertas y Emergencias Sanitarias no es quien creíamos. En su última comparecencia ha dejado al descubierto su auténtica identidad. Él es el verdadero Hannibal Lecter, según este montaje de El Intermedio.

Fernando Simón intenta hipnotizar a los periodistas

Simón también protagoniza otro vídeo manipulado de El Intermedio. Y es que el director de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de este fatídico año por culpa de la pandemia del coronavirus. Como puedes ver en este montaje de El Intermedio intentó hipnotizar a todos los periodistas, así como a los ciudadanos que estaban pendientes de su comparecencia.