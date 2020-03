La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a laSexta de hacer "negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". Eso sí, se ha limitado a verter estas acusaciones sin aportar datos.

María Llapart le recuerda que ningún dirigente importante de su partido ha respaldado ese ataque a la libertad de expresión de la cadena. Álvarez de Toledo saca a relucir su soberbia para responder a la periodista. "Yo no vengo a ser tu amiga, cariño. Si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa, cari", le dice.