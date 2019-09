Íñigo Errejón se ha postulado como candidato a las elecciones generales del 10 de noviembre por la plataforma Más País

El exnúmero dos de Podemos presentaba su candidatura con un discurso en el que 'machacaba' a Pablo Iglesias cada vez que 'asomaba la cabeza', tal y como han podido captar las cámaras de El Intermedio.

Pero no sólo mostraba su candidatura, también presentaba su partido."Queremos levantar una plataforma política que pueda desbloquear nuestro país en favor de la gente corriente, de las familias trabajadores, de los pensionistas, de las mujeres que trabajan en precario, de los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, de quienes no se pueden permitir más repeticiones electorales y de quienes más necesitan las instituciones a su servicio", explicaba.