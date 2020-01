Este año no podía ser menos y Alberto González, guionista de El Intermedio, ha querido compartir con sus seguidores el ranking de mejores vídeos manipulados del año.

A través de un hilo en la red social, @queridoantonio ha hecho una clasificación de 20 vídeos donde la mayoría gira en torno a un ambiente político. Pero si tuviese que haber un protagonista de toda esta recopilación, no sería otro que Gabriel Rufián.

El diputado de ERC ocupa, nada más y nada menos, que tres de los vídeos del raking, dos de ellos en primera y segunda posición.

'Bandas sonoras' es el manipulado que más viralidad ha tenido, ocupando así el puesto número uno de la lista.

Gabriel Rufián estaba en una rueda de prensa en la Cámara Baja del Congreso, comentando la postura del partido sobre las negociaciones con Pedro Sánchez, cuando comenzó la frase célebre: "En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán..." y gracias a esta terminación verbal, 'tarán', Alberto González pudo hacer magia con el vídeo, ayudándose de varios clásicos musicales como La Pantera Rosa, I just can't get enough o Misión Imposibile, entre otras.

De esta manera Rufián, acompañado de un piano, nos deleita con sus bandas sonoras al ritmo de 'tarán, tarán', y como bien ha confirmado en su cuenta de Twitter, el vídeo le "ha hecho gracia hasta a su madre".

Otros vídeos destacados

