La 'repre' Thais Villas presentaba en El Intermedio a su nuevo fichaje, la actriz Blanca Portillo. La actriz, que presentaba en esa época su obra en el Centro Dramático Nacional, 'Madre coraje', confesaba alguno de sus secretos a Thais.

"No he sido una niña modelo, he sido rebelde. Pero tampoco he hecho cosas así muy graves", afirmaba la actriz, que desvelaba que la primera vez que fumó fue con 13 años. "No he intentado dejarlo, pero llevo una vida muy sana. Es un vicio que tengo, qué le voy a hacer", añadía.

Mientras Blanca hablaba de otro de sus vicios: la cerveza, "que es buenísima para todo y para hidratarte", se encontró con una joven que le hizo sacar su carácter...Lo recordamos en el vídeo que acompaña a estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio. Este vídeo pertenece a un programa de una temporada pasada.