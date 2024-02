Andrea Ropero visita Aranda de Duero, en Burgos, por cuya estación no pasa ningún tren desde hace diez años, como denuncia el propio alcalde de la ciudad o la plataforma Tren directo Madrid-Aranda. La petición de reabrir el tren entre Madrid y Burgos con parada en Aranda es una reivindicación prioritaria para los vecinos de la localidad, que se quejan amargamente de que no se les escucha.

Algunos de estos vecinos se han reunido con Andrea y, en el vídeo sobre estas líneas, han enviado mensajes a Óscar Puente. Jorge, por ejemplo, le pregunta: "¿Qué necesita un ministro de Transportes para darse cuenta de la situación en la que estamos? ¿Más estudios de viabilidad, más empresas que necesitan ese transporte, más gente rural que necesita moverse?". "¿Por qué no apostamos de manera decidida por el ferrocarril convencional que vertebra el territorio rural y permita a los jóvenes volver para proteger el patrimonio natural, cultural y agrícola?", apunta otro hombre.

Una vecina, por su parte, pide explicaciones al ministro ante las exigencias de la Comisión Europea a la hora de mover las mercancías por ferrocarril: "¿Cómo podemos desarrollarnos aquí y ser competitivas sin tenernos que deslocalizar?", le pregunta. Otro hombre, por su parte, quiere saber "¿cuándo se va a cumplir la legislación en materia de accesibilidad y las personas con movilidad reducida vamos a poder salir de Aranda en autobuses o en tren?".

Una sanitaria explica que vive y trabaja en Madrid y asegura que "no sé por qué no hay una línea de tren Madrid-Aranda en el que me podría desplazarme para trabajar solo y vivir en mi pueblo". "¿Cuál es la voluntad que tiene este Gobierno con la línea?", plantea otro joven.