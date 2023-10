En esta entrega de 'Barrio rico, barrio obrero', la célebre sección de Thais Villas en El Intermedio, la reportera salió a la calle para conocer cómo cuidaban los españoles de su salud bucodental. En este caso, por supuesto, también se dejaron notar las diferencias según el barrio de origen y el poder adquisitivo de cada uno de ellos.

Una señora de barrio rico desvelaba que llevaba gastados ya más de 80.000 euros en dentistas y una de sus vecinas confesaba que en su casa había un defecto familiar que en nada tenía que ver con la salud dental. "No estamos pendientes de las cuentas. Se las paso y que se encargue mi marido de lo que va a pagar". También en la zona más adinerada, un señor afirmaba que se había hecho un blanqueamiento dental que resultó determinante para conquistar a su pareja, allí presente en el momento de la entrevista.

La situación era muy diferente en un barrio obrero. "La última vez que fui fue hace más de siete años. Tengo que hacerme implantes fijos en la boca y cada uno son 900 o 1.000 euros. Ni me lo planteo. Todos los días echo una primitiva, o una bonoloto, a ver si tengo suerte. De ser así, iría del tirón", afirmaba un joven.

Una señora no pedía nada más que poder ponerse "unas piececitas para poder comer mejor". Otra de ellas sí que iba con regularidad, pero el dinero no salía de su bolsillo. "Me lo paga mi hijo. Soy jubilada. No me lo podría pagar, es carísimo. Luego dicen que la gente mayor llevamos la boca sin arreglar. ¿Quién se la va a arreglar con una jubilación como yo?", se preguntaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de temporadas anteriores de El Intermedio.