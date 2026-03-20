Una vecina de San Fernando desvela las indemnizaciones "irrisorias" que les ofrece la CAM: "Con eso no puedo ir a ninguna parte"

Isabel perdió su casa en San Fernando de Henares por la construcción de la línea 7B de Metro. Hoy, explica a Andrea Ropero su delicada situación 18 años después: "Estoy a merced de lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiera".

Andrea Ropero visita de nuevo San Fernando de Henares para conocer la realidad actual de los vecinos que, hace 18 años, vieron cómo sus casas eran derribadas, o quedaban en una frágil situación, después de la defectuosa construcción de la línea 7B del Metro de Madrid.

Allí habla con Isabel, una de las vecinas más afectadas, ya que su casa fue demolida. Asegura que ha estado "muchos años" sin poder volver porque "no podía ver lo que era mi casa o verla sin poder subir". "Siento dolor. Mucho dolor", afirma.

Isabel compró la casa cuando nació su hijo pequeño. Vivieron allí durante ocho años hasta que empezaron a ver las primeras grietas. A partir de ahí, sostiene, "fueron 18 años de tortura".

Esta mujer explica que no solo no han sido indemnizados por la Comunidad de Madrid, sino que hasta hace unos meses les pagaba los alquileres a los vecinos, lo que consiguieron gracias a la lucha vecinal y ahora ha tenido que irse a vivir a casa de su madre porque han dejado de hacerlo "y mi economía está totalmente destruida".

"Estoy a merced de lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiera", declara Isabel, que denuncia que desde el Gobierno regional les ofrecen unas indemnizaciones con cantidades "completamente irrisorias" que les abocan a "otro doble daño que es tener que ir a los tribunales".

En su caso, le ofrecen 217.000 euros por "un dúplex en el centro de un municipio a 20 kilómetros de Madrid. Tres habitaciones, dos baños, calidades medio altas, piscina y garaje". Un dinero con el que, sostiene, "no puedo ir a ninguna parte".

Hoy en día, Isabel asegura que no tiene futuro y que se siente "demolida" porque "acudes a la administración que tiene la obligación de cuidarte y no lo hace". "Hoy en San Fernando de Henares, hay 600 familias que están sufriendo", sentencia.

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