La sorprendente confesión de un vecina de barrio rico: "En Asturias gano el dinero y en Madrid me lo gasto"

En una pasada temporada de El Intermedio, Thais Villasse desplazó hasta un barrio rico y uno obrero para descubrir cómo había afectado la subida de los precios a sus vecinos.

"He notado la subida de los precios en todo", afirmó una vecina de un barrio rico, que explicó que lo había notado en la gasolina, la cesta de la compra y hasta en la comida del perro. Una opinión que compartió una vecina de barrio obrero.

Pero, ¿cuánto les ha subido la compra semanal? "Antes me costaba unos 150 euros y ahora me ha subido a unos 200 euros", explicó una mujer de barrio rico mientras que una mujer de barrio obrero destacó que antes se gastaba unos 50 euros en la compra semanal y en la actualidad se gastaba unos 70.

¿Y hay alguno producto que ya no pueda comprar? "Productos que yo no pueda comprar no, porque soy una señora adulta que no tengo problema económico", afirmó una mujer de un barrio rico mientras que otra de barrio obrero confesó que había tenido que cambiar la marca de la botella de aceite: "Como hagas una tortilla de patata se te va en seguida".

Por último, preguntados sobre sus planes de Semana Santa, una mujer de barrio rico desveló a Thais Villas que tenía pensado ir a Asturias: "Es de donde soy, tengo un restaurante en la playa. Allí gano el dinerito y aquí me lo vengo a gastar". "Mis hijos me van a matar", bromeó la mujer, que explicó que se gastaba el dinero de compras y yendo al teatro y al cine.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.