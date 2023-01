Andrea Ropero ha acudido a la Facultad de Ciencias de la Información el día del nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre en la Universidad Complutense. Allí, la Policía impidió acceder a la Facultad a los universitarios, muchos de los cuales se manifestaron en la entrada con gritos contra Ayuso.

"Ayuso no se ha hecho nada por la universidad pública, se ha encargado de desmantelar la educación", ha criticado duramente Blanca, una de las universitarias entrevistadas por Andrea Ropero. Por su parte, la profesora Eva Aladro relata la indignante situación que se ha vivido con los universitarios: "Los alumnos estaban arrinconados mientras otros jovencitos de no sé qué partido entraban". "La señora Ayuso no reúne las condiciones para ser ilustre", ha afirmado rotunda la profesora de la Complutense. Por otro lado, una de las jóvenes que sí ha podido entrar al acto lo ha hecho gracias a un invitación de la Comunidad de Madrid y no por ser estudiante de la Facultad. Puedes ver el reportaje en el vídeo de arriba.