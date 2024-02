En una nueva entrega de su sección 'Bario rico, barrio obrero', Thais Villas visita dos zonas de Madrid con diferente nivel adquisitivo para preguntarles por el amor de sus vidas. En este sentido, una mujer de barrio rico afirma a la reportera de El Intermedio que es su marido, "con el cual convivo todavía", y al que conoció en "los comedores universitarios": "Él era profesor y yo alumna, pero no suya", explica.

"He tenido muchos amores de mi vida, en la vida hay muchos amores", comenta por su parte una chica de barrio obrero, que asegura a Thais que, si se tiene que quedar con uno, "te voy a decir el padre de mi hija, porque está ahí mirando".

También en el barrio obrero, una mujer desvela a Thais Villas que el amor de su vida dejó de serlo porque "estaba casado en su país". Cuenta que lo conoció porque "él me perseguía por aquí por Vallecas con su J5 y me cantaba 'por un beso de la flaca'". "Caí como una gilipollas, me caí de boca, me quedé sin dientes y todo", afirma, además de explicar que trabajaba como vigilante de seguridad: "He vigilado mucho y lo único que tenía que vigilar no lo vigilé", sentencia.