'Tomate Temato' rompe, sin querer, el regalo que le ha hecho Isma Juárez: "Con este tomatito son más únicos"

El reportero ha regalado a Kurum, una creadora de contenido coreana, unos calcetines muy particulares con un estampado con dos elementos que, como señala Isma, "no casan excepto en los suvenires de la plaza Mayor".

Kurum es una joven creadora de contenido surcoreana que se ha enamorado de nuestro país. En sus redes sociales, donde se ha puesto el nombre de 'Tomate Temato', muestra los viajes que hace descubriendo los rincones más pintorescos de España. Isma Juárez ha charlado con ella en la plaza Mayor de Madrid.

El reportero, para celebrar la pasión de la joven por nuestro país, ha decidido hacerle un regalo. "Gracias con corazón", responde ella al recibir el paquete. Al abrirlo descubre que son unos calcetines o, como ella los llama, "ropa de pies".

"Efectivamente, calcetines", aclara el reportero. Este le explica que están estampados con la bandera de Cataluña y, además, tienen un toro. "Son dos cosas que no casan excepto en los suvenires de la plaza Mayor", señala Juárez.

Sin querer, Kurum rompe uno de los calcetines. Isma aprovecha entonces para contarle que, en castellano, los agujeros en los calcetines se llaman 'tomates'. "Con este tomatito son más únicos", responde ella. "No se puede ser más maja", responde el reportero.

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