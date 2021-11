Thais Villas entrevista en El Intermedio al conocido pianista James Rhodes, quien ha impulsado en España la ley del protección al menor que lleva su nombre. ¿Cree que se está aplicando como el quiere? "Necesitamos Presupuesto obviamente", destaca Rhodes, que quiere dejar claro que no es de ningún partido político: "No me importa quién esté en Moncloa".

Además, Rhodes afirma que no le gusta estar hablando continuamente de ser víctima de pederastia: "No quiero ser el tío que fue violado". El pianista explica que siempre que ha hablado de ello ha sido para "presionar" porque si no los políticos no iban a hacer nada por lo que después de tener la ley puede decir que "ahora sí ha valido la pena". Eso sí, Rhodes señala que no está muy feliz y nunca se volverá a "involucrar" entre los políticos. Y es que el pianista cuenta el odio que ha recibido a través de Twitter, donde, incluso, le han mandado fotos de profesores de gimnasia, la profesión que tenía el hombre que le violó durante años. Todo esto le llevó a dejar Twitter: "Era insoportable".

El alegato de James Rhodes sobre la ley de infancia

"Yo no quiero ser quien fue violado, no quiero hablar una y otra vez de mi pesar. Pero los niños son invisibles, no pagan impuestos y ahora ha valido la pena", asevera el artista al ser preguntado por la ley de infancia que él mismo puso en el foco. Puedes ver el alegato al completo en este vídeo.