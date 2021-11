Thais Villas se ha entrevistado con uno de los británicos de corazón español. James Rhodes, pianista, ha recibido a la colaboradora de El Intermedio, con quien ha charlado en un bar castizo sobre su amor por España a raíz de 'Made in Spain', su último libro.

Así, tras explicar qué fue lo que más le sorprendió en su llegada a España, el artista ha confesado cómo ha seguido la ley que lleva su nombre y que él mismo impulsó por haber sufrido violaciones por parte de uno de sus profesores en la infancia: "Necesita más presupuesto. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, no me importa qué partido está en Moncloa. Yo no quiero ser quien fue violado, no quiero hablar una y otra vez de mi pesar. Pero los niños son invisibles, no pagan impuestos y ahora ha valido la pena. Esta ley no era política, era humanitaria. Coño, son niños".