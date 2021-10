Thais Villas entrevista en El Intermedio a las cómicas Victoria Martín y Carolina Iglesias, creadoras del podcast 'Estirando el chicle', que definen como "el programa más gracioso del mundo mundial".

Ambas responden acerca de cómo han acabado dedicándose al humor. "Nosotras podemos vivir de ello, pero hay muchas cómicas que no pueden vivir de ello", lamenta Martín, que reivindica que las humoristas "realmente son necesarias" y responde a aquellos que dicen que "las cómicas no venden": "Mire señor, acuéstese, tómese un gin tonic y rápese la cabeza", sentencia.

"Es mentira, no es posible que no haya ninguna mujer graciosa", agrega por su parte Iglesias, que lanza un mensaje tajante a quienes piensan así: "Si no te hace gracia ninguna mujer, tienes que ir a terapia". Puedes ver la entrevista en el vídeo que ilustra estas líneas.

La confesión de Victoria Martín a Thais Villas

¿Cómo comenzaron estas dos cómicas en el mundo del humor? Victoria Martín confiesa a Thais Villas que, en su caso, siempre ha sido la "payasa de la clase" porque era su forma de que no le hicieran bullying: