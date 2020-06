Omar Montes, exboxeador y cantante, es una de las personas que se ha volcado en ayudar durante la pandemia. Ahora mismo ayuda a su vecindario a poder superar la crisis que aborda repartiendo comida a los más necesitados.

La iniciativa se le ocurrió porque una familia del barrio necesitaba productos de limpieza. "Dije puedo ayudar a gente en vez de estar vagueando, que siempre es bonito", ha explicado.

Así, ha asegurado que empezó ayudando a una familia y poco a poco fue aumentando el círculo, algo que ha querido agradecer a toda la gente que le rodea, sin los que, asegura, no sería posible.

Omar Montes asegura que son cientos de personas las que ya ha podido ayudar, unas diez al día a las que hace la compra. "A veces me piden cosas específicas y hay gente que me pide ayuda y yo le hago la dieta", ha explicado.

Pero el artista también ha tenido tiempo de componer. De hecho sacó hace poco la canción 'Hola nena'. "He ganado un montón de discos de platino con mis canciones anteriores, al no salir la gente de casa se ha dedicado a escuchar mi música. Me siento Julio Iglesias", ha bromeado.

El cantante ha reconocido que le gustaría pasar el confinamiento con Berto Romero o con Susanna Griso. De hecho no ha dudado en hacer una petición: "Me encanta Berto Romero, me encantaría alguna vez dar las campanadas con él, pagaría por ello".

Sobre Susanna Griso, Omar Montes no ha dudado en afirmar que es una mujer "muy atractiva y que habla muy bien": "Me encanta su trabajo y cómo se expresa".

