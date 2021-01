Samantha Hudson, travesti y artista multidisciplinar, ha recordado con Thais Villas el escándalo que se generó cuando tan solo tenía 15 años con un trabajo que debía hacer para clases. En el Bachiller de Artes Escénicas le pidieron hacer un videoclip y con la originalidad que la caracteriza hizo 'Maricón', que tenía como temática la denuncia de los abusos de la iglesia católica con el colectivo LGTBI.

El contenido del videoclip no gustó nada al profesor de religión del colegio que habló con el obispo de Mallorca. Entonces se organizó una campaña con partidos de derechas para expedientarle a él y a su profesora. "Yo lo hice pensando que era Madonna", bromea, ante la gran cantidad de titulares que no era capaz de procesar. "Yo pensaba que si no tenían nada mejor que hacer que poner el grito en el cielo por un vídeo inocentón que ha hecho un maricón para clase", reconoce.

Durante su entrevista con Thais Villas, la también cantante ha confesado por qué se viste de mujer de derechas. "No hay nada que más les dé rabia a gente de derechas que ver a alguien que odian adoptando su estética", asegura.