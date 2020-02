Este año San Valentín tiene lugar prácticamente a la vez que la primera sesión de control a una legislatura surgida de una relación entre PSOE y Unidas Podemos, por eso Thais Villas ha acudido al Congreso para conocer cómo afrontan los diputados tan marcada fecha.

Allí se encuentra con la diputada 'socialista' Zaida Cantera, que asegura que están "en el momento de estar bajo las sábanas". Algo que corrobora Echenique: "Me llevo muy bien con María Jesús Montero. He tenido mucho contacto con ella por las negociaciones y somos amigos".

Gabriel Rufián ve algo más que amor en sus miradas: "Veo más sexo que amor". "Necesidad sobre todo", ha asegurado el líder de Esquerra. Algo, ha dicho, que "a veces es más importante que el amor".

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, cree que al menos durará "dos años" y que "no va a llevar muchos cuernos", pero aun así asegura que "no dependerá de la parejita".

Y Baldoví reconoce que, aunque él es "de amor para siempre", cree que "este durará lo que durará": "A mí me gustaría. No me gustaría el amor de la acera de en frente".

Otros momentos destacados

Pero no solo sobre el amor del Gobierno, Thais Villas descubre en El Intermedio las historias de amor de los políticos y cuando Pedro Quevedo afirma que "ayuda en su casa" la periodista saca su lado más feminista: "Lo que me molesta a mí la palabra ayudar, usted hace lo que tiene que hacer".