Thais Villas, 'la representante de aristas de El Intermedio', regresa con un nuevo reportaje. Esta vez, la colaboradora sale a pasear con dos hermanos catalanes que llevan muchos años en la música: Estopa.

"¿En estos 20 años, qué es lo más loco que os ha pasado?"; pregunta Thais a los hermanos. Cada uno tiene su anécdota. David destaca que "la gente se pone muy nerviosa" cuando les ven y le han "llegado a decir que tienen todos" sus "libros". Por su parte, José explica que ha visto a gente tatuada con su cara: "Yo me veo chunguísimo en un tatu", confiesa, entre risas.

Pero el reportaje no queda ahí, y es que Thais ha comprobado que salir un día por la calle con el exitoso grupo no deja indiferente a nadie. "¡Qué ímpetu, yo contra esto no puedo luchar!", destaca Villas cuando ve cómo todo el mundo saluda efusivamente a los catalanes.

Otros momentos destacados

