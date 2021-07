En este vídeo de El Intermedio recordamos uno de los reportajes de 'Todo lo que necesitas es a Thais' para El Intermedio. En él, tres jóvenes y una mujer se confesaron sobre sus métodos para ligar y sus exigencias a la hora de tener una pareja.

Un joven explicó que no le gusta "que hagan cosas raras en la cama, como cuando le tienes que coger la cara porque no para quieto". Además, comentó que le "gusta experimentar con la vida y hablar con mucha gente, aunque luego nada llega al fondo".

Otro chico de 23 años confesó que es "tradicional" y no le gusta "ligar por Internet ni usar aplicaciones". Entre sus exigencias para encontrar pareja pidió que "no tenga manías y que no le importen los silencios".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.